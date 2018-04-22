На кону Скудетто: «Ювентус» сразится с «Наполи в Турине

«Ювентус» — «Наполи»

Стадион: «Ювентус» (Турин)

Программа 34-го тура итальянской Серии А закроется центральным противостоянием не только уик-энда, а и возможно всего сезона, в рамках которого «Ювентус» в родных стенах примет «Наполи». За пять туров до окончания кампании «старая синьора» опережает своего главного и единственного конкурента всего на четыре пункта. В случае победы, неаполитанцы вплотную приблизятся к туринцам и, как минимум, создадут психологическое давление на действующего чемпиона. А если же проиграют — интрига, хоть и не де-юре, но уже де-факто будет убита. Безусловно, даже победа ничего толком не гарантирует «партенопейцам», ведь один балл для итальянского чемпионата — это тоже много. Но глядя на календарь обеих клубов, можно убедится, что он гораздо тяжелее как раз-таки у подопечных Массимилиано Аллегри. «Юве» еще предстоять сложнейшие выезды на матчи против «Интера» и «Ромы», в то время как ребята Маурицио Саррри ни с кем из топ-6 в оставшихся турах не сыграют. Важность предстоящей встречи трудно переоценить. На неделе туринцы неожиданно сыграли вничью с «Кротоне», но в том поединке тренерский штаб «старой синьоры» предоставил отдых многим ведущим игрокам, дабы те накопили силы на схватку против «Наполи». Впрочем, как и сами неаполитанцы, которые, хоть свой матч выиграли, но без точечной ротации основного состава не обошлось. Также важно отметить, что практически все футболисты из обеих коллективов в строю и готовы завтра появится на поле, за исключением травмированных защитников Де Шильо и Гюлама.

Интересные факты противостояния «Ювентуса» и «Наполи»:

В последний раз в рамках чемпионата Италии «Наполи» побеждал «Ювентус» в Турине еще в октябре 2009. Тогда неаполитанцы триумфовали со счетом 3:2: на голы Трезеге и Джовинко гости ответили дублем Хамшика и результативным ударом Хесуса Датоло.

Беспроигрышная серия «Наполи» в выездных матчах Серии А насчитывает 29 поединков.

"Старая синьора" лишь однажды уступила на родно стадионе в рамках внутреннего первенства. Обидчиком действующего чемпиона стал «Лацио», выиграв со счетом 2:1.

Ориентировочные составы на игру:

Прогноз на матч «Ювентус» — «Наполи»:

Матч между «Ювентусом» и «Наполи» — действительно решающий, но не финал, а поэтому здесь не могут быть расклады 50 на 50. Туринский клуб является фаворитом, хоть и не явным, как считают букмекеры.

Победа «старой синьоры» специалистами оценивается в 2.1. В то время как коэффициент на викторию неаполитанцев колеблется в пределах от 3.7 до 4.0.