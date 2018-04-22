Прогноз на матч Ювентус — Наполи: кто победит в битве лидеров Серии А

«Ювентус» — «Наполи». Прогноз на матч 34-го тура итальянской Серии А (22.04.2018, 21:45 мск).

Главным украшением этого европейского футбольного уик-энда должна стать очная битва претендентов на скудетто — воскресным вечером в Турине сойдутся лидеры Серии А «Ювентус» и «Наполи». До финиша сезона остаётся всего 5 туров, а неаполитанцы отстают от «старой синьоры» на 4 очка, что будет обязывать их играть только на победу, иначе в оставшихся четырёх турах действующему чемпиону будет достаточно всего восьми набранных очков для сохранения своего чемпионского титула. Но букмекеры не слишком верят в «Наполи», отдавая предпочтение «Ювентусу», победа которого в этом матче оценивается коэффициентом 2.14.

Команда

"Ювентус"

78:19 "Наполи"

70:23 "Ювентус"

"Ювентус" снова мечтал оформить в нынешнем сезоне чемпионский хет-трик, но опять не сложилось. Полторы недели назад в Мадриде туринцы героически сравняли счёт по сумме двух встреч, но всё-таки пропустили на последней минуте со скандального пенальти, уступив в итоге путёвку в полуфинал евротурнира "Реалу" (0:3, 3:1). Этот вылет должен упростить решение вопроса выигрыша титулов на внутренней арене, хотя скорее всего клуб бы согласился внутренние титулы обменять на трофей Лиги чемпионов. Буффон бы точно на это пошёл. Но это уже история, которую нужно оставлять позади. После возвращения из Мадрида «Ювентус» очень уверенно в родных стенах обыграл «Сампдорию» (3:0), но вот в минувший мидуик команда Массимилиано Аллегри неожиданно потеряла очки в гостевом матче с одним из аутсайдеров «Кротоне» (1:1).

Не сыграет: Маттиа де Шильо (травмирован).

"Наполи"

"Наполи" уже два месяца играет без еврокубков, но это не возымело положительного эффекта на результаты команды Маурицио Сарри на внутренней арене. За последние полтора месяца неаполитанцы сыграли 7 матчей, в которых добыли лишь 3 победы — с таким результатом очень сложно надеяться на то, чтобы отобрать чемпионский титул у «Ювентуса». В конце марта «Наполи» не сумел обыграть на выезде «Сассуоло» (1:1), после чего чудом перевернул домашнюю игру с «Кьево» (2:1), забив два гола на последних минутах встречи. На прошлой неделе была выездная ничья с «Миланом» (0:0), а в минувшую среду команда Сарри добыла волевую победу дома над «Удинезе» (4:2), проигрывая до середины второго тайма.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Центральный матч сезона в итальянской Серии А покажут в прямом эфире телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», начиная с 21:40 по московскому времени. Подробная текстовая трансляция битвы лидеров чемпионата Италии будет проходить на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Ювентус" имеет ощутимое преимущество над «Наполи» по статистике личных встреч: +74=52-34, разница мячей — 244:178. В прошлом сезоне эти команды встречались между собой четырежды: в рамках чемпионата туринцы выиграли дома 2:1, а в Неаполе матч завершился вничью 1:1, а в полуфинале Кубка Италии команды обменялись домашними победами, но в финал сумела пройти «старая синьора» (3:1, 1:2). В нынешнем сезоне «Юве» обыграл «Наполи» на чужом поле в матче первого круга Серии А с минимальным счётом 1:0 — единственный гол в дебюте матча сумел провести Игуаин.

Интересные факты

"Ювентус" имеет 20-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате (+17=3-0, 41:5);

"Ювентус" имеет 7-матчевую победную серию в домашних матчах чемпионата (+7=0-0, 19:1);

"Ювентус" забил 78 голов в чемпионате. Больше только у «Лацио» (79);

"Ювентус" имеет 6-матчевую победную серию в домашних матчах с «Наполи» (+6=0-0, 14:3);

"Наполи" имеет 29-матчевую беспроигрышную серию в выездных матчах в рамках Серии А (+23=6-0, 73:22).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"