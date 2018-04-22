Прогноз на матч Кёльн — Шальке 04

Победа над «Боруссией» Дортмунд открыла прямую дорогу «Шальке 04» к серебряным медалям Бундеслиги.

Кёльн

"Кёльн" в этом туре может оформить официальный вылет из Бундеслиги. Бывшая команда Константина Рауша на протяжении всего сезона выглядела блекло. Обыграв в середине марта «Байер», «козлы» получили возможность выйти из затяжного пике. Но им не воспользовались. В следующих трёх турах в ворота «Кёльна» влетело девять мячей, а подопечные Штефана Рутенбека смогли набрать всего одно очко.

Шальке 04 "Шальке 04" вовремя нашли в себе силы на борьбу. Неожиданно уступив «Гамбургу», гельзенкирхенцы вышли максимально собранными на Рурское дерби. Голы Налдо и Коноплянки позволили «королевским синим» набрать три очка в поединке против дортмундской «Боруссии». В итоге, судьба серебряных медалей целиком и полностью находится в ногах игроков «Шальке 04».

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча «Кёльн» — «Шальке 04» пройдёт на канале «Матч! Футбол 3», 22.04.2018 в 19:00. Если вы не можете посмотреть игру, то на помощь придёт текстовая трансляция, которую организовывает портал LiveResult.

Статистика личных встреч

"Кёльн" — «Шальке 04»: +6=2-8. Разница мячей: 20:27.

В первом круге «Кёльн» не позволил гельзенкирхенцам набрать три очка, 2:2. Кроме того, команды в текущем сезоне встречались в кубке Германии. Здесь «Шальке 04» был сильнее, но всего лишь со счётом 1:0. Любопытно, что в прошлом сезоне «королевские синие» не смогли обыграть «козлов», 1:1 и 3:1.

Интересные факты

— «Шальке 04» последний раз обыгрывал «Кёльн» в Бундеслиге 5 марта 2016 года, 3:1.

— «Кёльн» в этом сезоне шесть раз сыграл вничью. Один из этих результатов был зафиксирован в поединке против «Шальке 04».

— «Кёльн» не может выиграть три тура подряд.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

Бесспорный лидер этой встречи «Шальке 04». Однако у «Кёльна» невероятно высокая мотивация, оттянуть свою «казнь». Поражение непременно влечёт к оформлению официального вылета «козлов» из Бундеслиги. У «Шальке 04» на кону серебряные медали чемпионата, что, согласитесь, дороже, поэтому П2 — 2.

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