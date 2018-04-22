Николай Писарев: Это наша худшая игра в этом году, «Факел» победил заслуженно 

«Это наша худшая игра в этом году. „Факел“ победил заслуженно. Психологически на нас давит безвыигрышная серия. Желание победить у ребят было, но мы пропустили контратаку.
После забитого гола хозяева получили психологическое преимущество, а мы не преуспели в позиционных атаках. Воронежцы же продолжали успешно действовать на контратаках.
Наша задача — сохранить место в ФНЛ. Надеюсь, что во втором матче на новом стадионе ребята будут раскрепощеннее, а пока нам не удается справиться с этим психологическим прессом», — приводит слова Писарева официальный сайт «Олимпийца».