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Андрей Тихонов: Нам нужна была только победа и мы ее заслужили
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Андрей Тихонов: Нам нужна была только победа и мы ее заслужили 

Советский спорт 51 минуту назад
«В первом тайме игра давалась нам легко. Ребята сами этого не ожидали. До этого у нас были соперники, с которыми мы играли тяжело, с обилием борьбы. И нам не давали играть.
Сегодня было легче. Матч проходил на хорошем поле, команда сыграла на результат. Нам нужна была только победа и мы ее заслужили.
Рад, что Сергей Корниленко забил юбилейный гол, который месяц не мог забить. Поздравляю его с этим.
Мы все еще в гонке. Борьба в таблице будет до конца. Желаю „Зениту-2“ удачи. Ребята молодые, но ФНЛ — очень тяжелый турнир. На одной технике тут не вылезешь. Нужно огромное желание», — приводит слова Тихонова официальный сайт «Крыльев Советов».
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