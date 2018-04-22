Андрей Тихонов: Нам нужна была только победа и мы ее заслужили

«В первом тайме игра давалась нам легко. Ребята сами этого не ожидали. До этого у нас были соперники, с которыми мы играли тяжело, с обилием борьбы. И нам не давали играть.

Сегодня было легче. Матч проходил на хорошем поле, команда сыграла на результат. Нам нужна была только победа и мы ее заслужили.

Рад, что Сергей Корниленко забил юбилейный гол, который месяц не мог забить. Поздравляю его с этим.