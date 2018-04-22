За «СКА-Нефтяник» сыграет 9-кратный чемпион мира

9-кратный чемпион мира, неоднократный победитель и призёр чемпионатов России, обладатель Кубка мира и других призов, нынешний капитан сборной России Юрий Викулин стал первым приобретением «СКА-Нефтяника» на трансферном рынке нынешнего межсезонья, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Опытный защитник, теперь уже экс-капитан «Енисея» отыграл за сибиряков в общей сложности 17 лет. В чемпионатах страны он провел 437 матчей (144 мяча, 168 передач).

Однако продлевать контракт с родной командой Викулов не стал и после переговоров с руководством хабаровского клуба принял решение продолжить карьеру в составе армейцев. Контракт заключён с 32-летним защитником на два года.