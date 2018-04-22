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За «СКА-Нефтяник» сыграет 9-кратный чемпион мира
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За «СКА-Нефтяник» сыграет 9-кратный чемпион мира 

Хабаровский край сегодня 29 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
9-кратный чемпион мира, неоднократный победитель и призёр чемпионатов России, обладатель Кубка мира и других призов, нынешний капитан сборной России Юрий Викулин стал первым приобретением «СКА-Нефтяника» на трансферном рынке нынешнего межсезонья, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Опытный защитник, теперь уже экс-капитан «Енисея» отыграл за сибиряков в общей сложности 17 лет. В чемпионатах страны он провел 437 матчей (144 мяча, 168 передач).
Однако продлевать контракт с родной командой Викулов не стал и после переговоров с руководством хабаровского клуба принял решение продолжить карьеру в составе армейцев. Контракт заключён с 32-летним защитником на два года.
Это уже не первый хоккеист, перешедший в СКА из Красноярска. В прошлом сезоне в нашу команду влились два сибиряка — Олег Толстихин и Денис Лапшин. Уже несколько сезонов за хабаровчан выступает ещё один представитель «Енисея», лучший бомбардир «СКА-Нефтяника» последних лет Артём Бондаренко.
Напомним, что армейцам практически удалось сохранить чемпионский состав. Клуб покинули только защитник Алексей Чижов и форвард Алексей Ничков.
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