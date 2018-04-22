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Гвардиола оценил шансы Виейра стать тренером «Арсенала»
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Гвардиола оценил шансы Виейра стать тренером «Арсенала» 

Soccer News 1 час назад
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что Патрик Вийера готов стать наставником «Арсенала».
"Я считаю, что Виейра уже готов стать топ-тренером. Мне кажется, что он может быть тренером «Арсенала». Впрочем другие кандидаты на место Венгера также готовы к этой работе.
Виейра является талантливым парнем. Верю, что в один прекрасный день его потенциал раскроется. Я следил за его работой и знаю, что он хорош", — цитирует Гвардиолу Goal.com.
Напомним, что 41-летний Виейра входит в число претендентов на пост главного тренера «Арсенала». Сейчас он возглавляет «Нью-Йорк Сити».
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