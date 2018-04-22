Гвардиола оценил шансы Виейра стать тренером «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что Патрик Вийера готов стать наставником «Арсенала».

"Я считаю, что Виейра уже готов стать топ-тренером. Мне кажется, что он может быть тренером «Арсенала». Впрочем другие кандидаты на место Венгера также готовы к этой работе.

Виейра является талантливым парнем. Верю, что в один прекрасный день его потенциал раскроется. Я следил за его работой и знаю, что он хорош", — цитирует Гвардиолу Goal.com.

Напомним, что 41-летний Виейра входит в число претендентов на пост главного тренера «Арсенала». Сейчас он возглавляет «Нью-Йорк Сити».