Гвардиола: «Виейра уже является топ-тренером. Он готов к работе в „Арсенале“

Хосеп Гвардиола выразил мнение, что главный тренер «Нью-Йорк Сити» Патрик Виейра готов сменить Арсена Венгера в «Арсенале». Накануне стало известно, что Венгер покинет пост главного тренера «Арсенала» по окончании текущего сезона, а Виейра называется одним из основных кандидатов на смену.

У Гвардиолы спросили, может ли Виейра, по его мнению, стать топ-тренером. «Конечно. Он уже топ-тренер. Сейчас фигурирует много имен, и „Арсеналу“ предстоит принять лучшее решение. Но Виейра, конечно, готов. Как и другие тренеры, которые сейчас называются.

Виейра является бывшим капитаном „Арсенала“, с которым он три раза выигрывал чемпионат Англии. Под его руководством „Нью-Йорк Сити“ занимает в MLS первое место, набрав в семи матчах 17 очков.