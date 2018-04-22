Эден Азар: Цель «Челси» — выиграть Кубок Англии

— Наша цель — выиграть Кубок Англии. У нас впереди два матча, полуфинал и, надеюсь, финал, так что мы сделаем все, что можем, в матче с «Саутгемптоном», потому что мы хотим пройти в финал. Мы все хотим играть хорошо, особенно в полуфинале на «Уэмбли». В прошлом году мы играли потрясающе в полуфинале с «Тоттенхэмом». Мы дошли до финала, но проиграли там. Теперь у нас есть еще один шанс.

За шесть лет в «Челси» я ни разу не выигрывал КА, и я думаю, сейчас самое время это сделать. Так что наша цель — победа, и для меня, и для моих товарищей важно завершить сезон уверенно и с трофеем. Думаю, мы сможем поквитаться в этом сезоне. Мы стараемся забыть прошлый сезон, что было, то прошло, мы просто хотим дойти снова до финала и победить — ради команды, ради тренера, ради болельщиков, — цитирует Азара официальный сайт клуба.

В полуфинале Кубка Англии «Челси» 22 апреля играет с «Саутгемптоном».