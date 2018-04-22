Буш одержал третью подряд победу в NASCAR Cup Series 

Американец Кайл Буш завоевал третью подряд победу на этапах регулярного сезона NASCAR Cup Series. Об этом сообщает «Советский спорт».
Чейз Эллиотт уступил Бушу полсекунды и финишировал вторым. Третьим по итогам гонки стал Денни Хэмлин.
NASCAR Cup Series. Toyota Owners 400, Ричмонд
1. Кайл Буш (Joe Gibbs Racing, «Тойота»)
2. Ч. Эллиотт (Hendrick Motorsports, «Шевроле») +0,511 3. Д. Хэмлин (Joe Gibbs Racing, «Тойота») +0,713 4. Д. Логано (Team Penske, "Форд") +0,901 5. К. Харвик (Stewart-Haas Racing, «Форд») +1,294 6. Д. Джонсон (Hendrick Motorsports, «Шевроле») +2,050 7. К. Ларсон (Chip Ganassi Racing, «Шевроле») +2,548 8. Б. Кезеловски (Team Penske, «Форд») +2,599 9. К. Бойер (Stewart-Haas Racing, «Форд») +2,840 10. Д. Суарез (Joe Gibbs Racing, «Тойота») +2,908.