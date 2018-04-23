Кошка проехала 150 км на подвеске автомобиля и выжила: видео 

Хвостатого «пленника» освободил водитель, который услышал громкое мяуканье из-под днища автомобиля спустя сотню километров.
Видеозапись спасения животного появилась
на Youtube. Известно, что водитель ехал вместе с пассажиром из города Арсеньев, но спустя несколько десятков километров они выключили музыку в салоне и услышали мяуканье.
Остановив машину, мужчины заглянули под днище и увидели на подвеске сидящую кошку, после чего сняли колесо и достали животное.
Известно, что после происшествия водитель решил оставить кошку себе и даже предложил жителям Приморья выбрать для нее имя.