Кот проехал больше 100 км на подвеске авто

Своим именем бродячий кот обязан недавнему происшествию: животное приютилось на подвеске заднего колеса автомобиля, после чего не подозревающий об этом водитель отправился в поездку из города Арсеньева. Автолюбитель проехал больше 100 км прежде чем услышал жалобное мяуканье и остановился, чтобы проверить, откуда оно исходит.

Сняв колесо, водитель пошарил рукой в подвеске и извлек на свет грязный, промокший до нитки комочек шерсти, который оказался котом. Удивительным образом животное ничуть не пострадало, хотя и явно пребывает в шоке от незапланированной поездки.

После такого водитель, конечно же, оставил кота себе, а придумать кличку решил, запустив голосование в соцсетях. В результате кота с большим перевесом голосов назвали Везунчиком.

Интересно, с чего бы это?