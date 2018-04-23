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Кот проехал больше 100 км на подвеске авто
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Кот проехал больше 100 км на подвеске авто 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Своим именем бродячий кот обязан недавнему происшествию: животное приютилось на подвеске заднего колеса автомобиля, после чего не подозревающий об этом водитель отправился в поездку из города Арсеньева. Автолюбитель проехал больше 100 км прежде чем услышал жалобное мяуканье и остановился, чтобы проверить, откуда оно исходит.
Сняв колесо, водитель пошарил рукой в подвеске и извлек на свет грязный, промокший до нитки комочек шерсти, который оказался котом. Удивительным образом животное ничуть не пострадало, хотя и явно пребывает в шоке от незапланированной поездки.
После такого водитель, конечно же, оставил кота себе, а придумать кличку решил, запустив голосование в соцсетях. В результате кота с большим перевесом голосов назвали Везунчиком.
Интересно, с чего бы это?
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