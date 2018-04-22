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День в истории. Кака исполнилось 36 лет!
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День в истории. Кака исполнилось 36 лет! 

Советский спорт 49 минут назад
Кака начал свою футбольную карьеру в молодежном клубе «Альфавилли», где его приметили скауты «Сан-Паулу». В составе «трехцветных» дебютировал 1 февраля 2001 года в возрасте 18 лет.
Летом 2003 бразилец перешел в «Милан», где стал чемпионом Италии (2004), обладателем Суперкубка Италии (2004), победителем Лиги чемпионов (2007), Суперкубка УЕФА (2007) и клубного чемпионата мира (2007).
В июне 2009 Кака стал игроком «Реала». В составе мадридского клуба он выиграл Кубок Испании (2011), чемпионат Испании (2012), Суперкубок Испании (2012).
В 2013 Кака на один сезон вернулся в «Милан», затем перебрался в клуб MLS «Орландо Сити», где в 2017 году завершил свою карьеру.
В составе национальной сборной бразилец стал чемпионом мира (2002) и победителем Кубка конфедераций (2005, 2009).
Личные достижения: Лучший ассистент Лиги чемпионов (2011/12) ​Обладатель «Золотого мяча» (2007) Лучший футболист мира по версии ФИФА (2007) Лучший футболист Европы (2007) Лучший клубный футболист по версии УЕФА (2006/07) Лучший игрок года в Бразилии (2002) Футболист года в Италии (2003/2004, 2006/2007) Лучший игрок Кубка конфедераций (2009)
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