Прогноз на матч Кьево — Интер: насколько серьёзные проблемы будут у миланцев в Вероне

«Кьево» — «Интер». Прогноз на матч 34-го тура итальянской Серии А (22.04.2018, 16:00 мск).

В очередном матче 34-го тура итальянского чемпионата сражающийся за выживание «Кьево» в родных стенах сыграет со стремящимся в Лигу чемпионов «Интером». «Рома» свой матч тура уже выиграла, поэтому миланцам ни в коем случае нельзя терять очки, ведь до финиша чемпионата потом останется всего 4 тура. У веронцев ситуация в своих задачах чуть более приятная — они имеют 3-очковый отрыв от находящегося на опасной 18-й строчке «Кротоне». Разумеется, фаворит в этом матче очевиден — это миланский «Интер», победа которого оценивается букмекерами коэффициентом 1.50.

Команда

"Интер"

54:22 "Кьево"

29:51 "Кьево"

"Кьево" изо всех сил сражается за выживание, отчаянно цепляясь за очки в каждом матче за последний месяц. В конце марта «летающие ослики» на характере вырвали волевую победу дома над «Сампдорией» (2:1), после чего обидно упустили победу на последних секундах домашнего матча с «Сассуоло» (1:1). Были веронцы затем близки к сенсационной выездной победе над «Наполи» (1:2), но на последних минутах всё перевернулось с ног на голову из-за физической усталости. В двух же последних матчах команда Роландо Марана играла в безголевые ничьи — дома с «Торино» и в гостях со СПАЛом. На следующей неделе веронцев ждёт выездной матч с «Ромой».

"Интер"

Первую половину апреля «Интер» провёл крайне неудачно в плане результатом. Началось всё с дерби с «Миланом» (0:0), в котором «нерадзурри» имели большое игровое преимущество, но затолкать мяч в ворота своих соседей так и не смогли. После этого команда Лучано Спаллетти провела ещё два выездных матча без забитых голов, проиграв «Торино» (0:1) и сыграв вничью с «Аталантой» (0:0). В прошлом же туре миланцев, наконец, прорвало, и они в родных стенах разгромили «Кальяри» (4:0), благодаря голам Канселу, Икарди, Брозовича и Перишича. На следующей неделе у «Интера» домашняя битва с «Ювентусом», так что очень важно команде Спаллетти увезти 3 очка из Вероны для уверенности и сохранения более-менее благоприятных раскладов в турнирной таблице.

Не сыграет: Роберто Гальярдини (травмирован).

Где смотреть матч

Матч «Кьево» — «Интер» будет показан в прямом эфире на телеканалах «Матч! Футбол 2» и «Сетанта Спорт Евразия», начиная с 15:55 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция этой встречи состоится на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Кьево" существенно уступает «Интеру» в пока что не очень богатой статистике личных встреч между этими командами: +5=7-19, разница мячей — 29:55. В последних семи очных встречах миланцы выиграли 5 раз, а веронцы только однажды. Но победа «Кьево» состоялась в домашнем матче прошлого сезона — со счётом 2:0 тогда выиграли «летающие ослики», благодаря дублю Бирсы. В матче первого круга нынешнего сезона «Интер» на «Сан-Сиро» разгромил веронскую команду со счётом 5:0 (Перишич 23', 57', 90+2', Икарди 38', Шкринияр 60').

Интересные факты

"Кьево" имеет 4-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+2=2-0, 5:3);

"Интер" пропустил 22 гола в чемпионате. Меньше только у «Ювентуса» (19);

"Интер" победил лишь однажды в последних десяти выездных матчах (+1=5-4, 7:7);

В последних девяти матчах «Интера» проходила ставка «Хотя бы одна не забьёт».

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"