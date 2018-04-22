Дайджест ключевых столичных и мировых событий в ночь с 21 на 22 апреля

Ликвидация в столице с последствий непогоды, секреты Юлии Самойловой о предстоящем выступлении в Лиссабоне, приглашение госсекретаря США в Чечню, ожидания МИД РФ , опасения в Белом доме и несколько научных открытий.

Весь вечер и ночь в столице боролись с последствиями сильного ветра: восстанавливалось движение пригородных электропоездов, составов МЦК и электроснабжение, поврежденное порывами ветра.

В США стало известно о кончине актера из фильмов об Остине Пауэрсе актер Верна Тройера, который с апреля находился в клинике на аппарате искусственного жизнеобеспечения.

Накануне стало известно, что москвичка Валентина Гунина стала первой трехкратной чемпионкой Европы по шахматам.

Рамзан Кадыров пригласил врио госсекретаря США оценить соблюдение прав человека в чеченском СИЗО

МИД РФ ожидает «беспристрастных» выводов Миссии ОЗХО-ООН о применении химоружия.

Юлия Самойлова раскрыла некоторые подробности своего выступления на «Евровидении».

Самое дорогое из когда-либо проданных меню первого обеда на «Титанике» ушло с молотка.