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Дайджест ключевых столичных и мировых событий в ночь с 21 на 22 апреля
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Дайджест ключевых столичных и мировых событий в ночь с 21 на 22 апреля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ликвидация в столице с последствий непогоды, секреты Юлии Самойловой о предстоящем выступлении в Лиссабоне, приглашение госсекретаря США в Чечню, ожидания МИД РФ, опасения в Белом доме и несколько научных открытий.
Весь вечер и ночь в столице боролись с последствиями сильного ветра: восстанавливалось движение пригородных электропоездов, составов МЦК и электроснабжение, поврежденное порывами ветра.
В США стало известно о кончине актера из фильмов об Остине Пауэрсе актер Верна Тройера, который с апреля находился в клинике на аппарате искусственного жизнеобеспечения.
Накануне стало известно, что москвичка Валентина Гунина стала первой трехкратной чемпионкой Европы по шахматам.
Рамзан Кадыров пригласил врио госсекретаря США оценить соблюдение прав человека в чеченском СИЗО.
МИД РФ ожидает «беспристрастных» выводов Миссии ОЗХО-ООН о применении химоружия.
The Washington Post узнала, что Белый дом не верит в «иллюзию разумности» Ким Чен Ына.
Юлия Самойлова раскрыла некоторые подробности своего выступления на «Евровидении».
Самое дорогое из когда-либо проданных меню первого обеда на «Титанике» ушло с молотка.
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