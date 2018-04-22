Политики оппозиционных партий ФРГ высказались за приглашение РФ на саммит G7 в Канаде

ТАСС , 22 апреля. Политики оппозиционных Свободной демократической партии (СвДП) и Левой партии Германии выступают за то, чтобы пригласить Россию на саммит «Большой семерки» в Канаде в начале июня. Об этом в воскресенье сообщило агентство DPA

"Если Запад действительно намерен вновь вступить с Россией в конструктивный диалог, это подходящий случай. «Большая семерка» должна снова стать «большой восьмеркой», — заявила агентству DPA руководитель фракции Левой партии в германском Бундестаге Сара Вагенкнехт.

По мнению замглавы парламентской фракции СвДП Александера графа Ламбсдорфа, отвечающего в партии за внешнеполитические вопросы, сейчас имеет смысл стабилизировать и «лучше структурировать» диалог с Россией. «G7+1 может стать подходящим форматом», — считает политик.

Сергея Лаврова. В воскресенье в Торонто пройдет встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки», на которую впервые приглашены представители Украины. Вагенкнехт и Ламбсдорф считают, что на эту встречу должны были пригласить и главу МИД РФ

"На встрече ["семерки"] на высшем уровне [в июне] Россия уже точно должна сидеть за столом переговоров, — потребовала Вагенхнехт. — Потому что мир в Европе и на Ближнем Востоке возможен только с участием России". «Если говорить, что Россия вновь должна в этом [формате G7] участвовать, то это, очевидно, относится ко всем уровням [переговоров], в том числе к саммитам», — добавил Ламбсдорф.

В конце марта глава либеральной СвДП Кристиан Линднер уже предложил «семерке» возобновить диалог с Россией в формате G7+1. Однако в середине апреля глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что возвращение к формату G8 с участием РФ пока не представляется возможным. Очередной саммит «семерки» пройдет 8-9 июня в курортном городе Ла Мальбе (регион Шарлевуа, канадская провинция Квебек). Ранее Лавров заявлял, что Москва «не цепляется» за формат G8.