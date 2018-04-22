«Барселона» выиграла Кубок Испании в четвёртый раз подряд, повторив достижение 85-летней давности

В финальном матче Кубка Испании «Барселона» разгромила «Севилью» со счётом 5:0.

"Сине-гранатовые" выиграли этот трофей в 30-й раз в истории, что является рекордом. При этом каталонцы впервые взяли данный титул четырежды подряд.