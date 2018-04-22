Ещё
«Барселона» выиграла Кубок Испании в четвёртый раз подряд, повторив достижение 85-летней давности
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Барселона» выиграла Кубок Испании в четвёртый раз подряд, повторив достижение 85-летней давности 

Soccer News 7 часов назад
Фото: Soccer News
В финальном матче Кубка Испании «Барселона» разгромила «Севилью» со счётом 5:0.
"Сине-гранатовые" выиграли этот трофей в 30-й раз в истории, что является рекордом. При этом каталонцы впервые взяли данный титул четырежды подряд.
Soccer News: последние новости
"Манчестер Юнайтед" переигрывает "Тоттенхэм" и выходит в финал Кубка Англии Последние шаги к чемпионству: "Локомотив" принимет "Уфу" Моуринью: "Мы заслужили выход в финал Кубка Англии"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение98
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП224
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»4
«Барселона» 30-й раз выиграла Кубок Испании
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение