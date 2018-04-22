«Барселона» разгромила «Севилью» и завоевала Кубок Испании

В Мадриде прошел финал Кубка Испании по футболу. Трофей в четвертый раз подряд достался «Барселоне», разгромившей «Севилью» с результатом 5:0.

Судьба Кубка была решена еще в первом тайме, который «Барселона» выиграла 3:0. НА 14 минуте ворота «Севильи» распечатал Луис Суарес , на 31 минуте Лионель Месси удвоил преимущество сине-гранатовых, а за пять минут до перерыва Суарес оформил дубль.