Немецкая СДПГ выберет нового председателя на съезде в Висбадене 

Немецкие социал-демократы проведут сегодня съезд в Висбадене, на котором, как ожидается, впервые за 155-летнюю историю партии изберут ее лидером женщину — 47-летнюю Андреа Налес.
Ранее она занимала должность министра труда и образования Германии, а сейчас возглавляет фракцию социал-демократов в бундестаге.
Ее единственным конкурентом в борьбе за должность председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая вместе с блоком канцлера Ангелы Меркель входит в правящую коалицию, является мэр Фленсбурга Симона Ланж. Как отмечает агентство AFP, победа Налес не вызывает сомнений у большинства комментаторов.
От нового председателя ждут реформирования партии, которая в последние годы лишилась части своих сторонников. На парламентских выборах осенью 2017 года СДПГ под руководством Мартина Шульца показала худший в своей истории результат.