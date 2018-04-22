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Губернатор Волгоградской области: Это честь — победить в первом матче на «Волгоград Арене»
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Губернатор Волгоградской области: Это честь — победить в первом матче на «Волгоград Арене» 

Советский спорт 53 минуты назад
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что победить в первом матче на «Волгоград Арене» является большой честью для «Ротора», который обыграл «Луч-Энергию» со счетом 4:2.
"Сегодня вам посчастливилось первыми играть на блестящем, новейшем стадионе. Я поздравляю вас с блестящей игрой на нашем стадионе, это великая честь и огромная ответственность. Сегодня была поддержка порядка двадцати тысяч человек, поскольку мы ограничили продажу и реализацию билетов. Но если бы мы этого не сделали, то было бы и сорок пять тысяч, и пятьдесят", — цитирует Бочарова ТАСС.
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