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Руй Патрисиу может перейти в «ПСЖ»
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Руй Патрисиу может перейти в «ПСЖ» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Отмечается, что в услугах португальца также заинтересован «Наполи».
В текущем сезоне Патрисиу провел 49 матчей, в которых пропустил 41 гол.
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