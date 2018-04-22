Глава Мордовии: Саранск готов к чемпионату мира 

Арене «Мордовия» выдано разрешение на ввод в эксплуатацию
"Мы практически вышли на финишную прямую в плане подготовки к чемпионату мира. Самый главный объект — это стадион. Остальное у нас в принципе все готово. Саранск уже готов к проведению матчей чемпионата мира по футболу. Мы осмотрели сегодня гостиничную инфраструктуру, все гостиницы готовы, мы активно готовим город к чемпионату мира. Главное то, что мы сегодня планировали — протестировать стадион. Мы эту задачу выполнили. Практически все, что должно работать на стадионе во время чемпионата мира, оно работало сегодня. Есть вещи, которые нужно доработать, но для этого и существуют тестовые матчи. Задача выполнена, я хотел бы поблагодарить тех людей, которые строили, поблагодарить Минспорта, (вице-премьера РФ) Виталия Леонтьевича (Мутко)", — цитирует Волкова «Р-Спорт».