Прогноз на матч Атлетико — Бетис: ждать ли результативного футбола в Мадриде

«Атлетико» — «Бетис». Прогноз на матч 34-го тура испанской Ла Лиги (22.04.2018, 21:45 мск).

Центральным матчем неполного тура испанской Примеры в этот уик-энд можно назвать поединок в Мадриде, где местный «Атлетико» примет в гости севильский «Бетис». Столичная команда находится на второй строчке в турнирной таблице, на которой намерена закрепиться, но сделать это будет непросто, так как нужно обыграть лучшую команду последних полутора месяцев в Ла Лиге. «Бетис» уже на пятом месте и теоретически может добраться даже до «Валенсии», от которой 11 очков отставания и сегодняшний матч в запасе. Шансов мало, но по крайней мере попытаться стоит. Букмекеры в этом матче считают фаворитом «Атлетико», оценив его победу коэффициентом 1.60.

Команда

"Атлетико"

54:18 "Бетис"

54:53 "Атлетико"

С конца января по начало апреля «Атлетико» достаточно уверенно двигался по сезону, выдав отрезок из 15-ти матчей, в которых было добыто 13 побед. Но в последние две недели результаты подпортились — всего 1 победы в четырёх матчах. Хотя ничью на «Сантьяго Бернабеу» в мадридском дерби с "Реалом" (1:1) можно назвать успехом, да и гостевое поражение от лиссабонского «Спортинга» (0:1) не помешало пройти в полуфинал Лиги Европы. Неделю назад «матрасники» без особых проблем обыграли дома «Леванте» (3:0), но вот в минувший четверг потерпели самое крупное для себя поражение в нынешнем сезоне, проиграв в гостях «Реал Сосьедаду» (0:3). В ближайший четверг «Атлетико» ждёт первый полуфинальный матч Лиги Европы в Лондоне с «Арсеналом».

Не сыграет: Фелипе Луис (травмирован).

Под вопросом: Диего Коста.

"Бетис"

"Бетис" в последние полтора месяца удивляет футбольную общественность небывалой для себя стабильностью. Команда Кике Сетьена имеет действующую 6-матчевую победную серию. Когда нечто подобное случалось с «огурцами» и не припомнить — в последнюю четверть века точно не было. Ещё больше удивляет то, что севильцы не пропустили ни одного гола в последних пяти матчах, и несмотря на это остаются одной из самых пропускаемых команд чемпионата — больше них пропускали только находящиеся в зоне вылета «Депортиво», «Лас-Пальмас» и «Малага». Сегодня для «Бетиса» будет очень хороший экзамен, чтобы понять насколько действительно хороша эта команда на фоне сильного соперника.

Не сыграют: Серхио Леон (дисквалифицирован). Зу Феддал и Антонио Адан (травмированы).

Под вопросом: Франсис Герреро.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Телеканалы «Матч! Футбол 3» и «Сетанта Спорт Евразия» в 21:45 по московскому времени начнут прямые трансляции из Мадрида. Текстовая трансляция матча «Атлетико» — «Бетис» состоится на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Большую половину очных матчей «Атлетико» у «Бетиса» выиграл, о чём говорит статистика личных встреч: +56=25-27, разница мячей — 196:120. В последний раз «огурцы» обыгрывали «матрасников» ещё в 2011-м году. С того времени команды сыграли между собой 13 матчей, в которых «Атлетико» выиграл 10 раз, и лишь трижды «Бетису» удавалось зацепить ничью. В матче первого круга нынешнего сезона команда Диего Симеоне минимально победила в Севилье 1:0, благодаря единственному голу Сауля, который он забил в середине первого тайма.

Интересные факты

"Атлетико" обладает лучшей обороной в чемпионате — 18 пропущенных голов;

"Атлетико" имеет 10-матчевую победную серию в домашних матчах, причём все встречи были выиграны всухую (+10=0-0, 23:0);

"Атлетико" 362 дня не проигрывал в домашних матчах в рамках Ла Лиги (+14=4-0, 32:5);

"Атлетико" имеет 13-матчевую беспроигрышную серию в очных матчах с «Бетисом» (+10=3-0, 29:7);

"Атлетико" выиграл у «Бетиса» последние 6 домашних матчей (+6=0-0, 17:1);

"Атлетико" и «Бетис» забили по 54 гола в текущем чемпионате;

"Бетис" имеет 6-матчевую победную серию, причём последние 5 побед были добыты всухую (+6=0-0, 11:1);

"Бетис" имеет 13-матчевую безничейную серию в выездных матчах (+8=0-5, 19:17);

"Бетис" более 35% своих голов в чемпионате забивает в последнюю 15-минутку.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"