Главный тренер «Севильи» Монтелла: «Барселона» выглядела очень грозно

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла подвел итоги финального матча Кубка Испании с каталонской «Барселоной», где его команда была разгромлена со счетом 0:5. Слова специалиста приводит Football Espana.

"Барселона" выглядела очень грозно, когда они играют так, очень сложно с ними бороться.

Мы не в лучшей форме. «Барселона» была лучше, и мы должны это принять. Между двумя командами есть большая разница, но они также сыграли с большим преимуществом. Теперь мы должны хорошо закончить сезон и попасть в Лигу Европы", — отметил Монтелла.

"Барселона" разнесла «Севилью» в финале со счетом 5:0 и выиграла 30-й Кубок Испании.