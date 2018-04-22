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Главный тренер «Севильи» Монтелла: «Барселона» выглядела очень грозно
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Главный тренер «Севильи» Монтелла: «Барселона» выглядела очень грозно 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: Официальный сайт «Севильи»
Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла подвел итоги финального матча Кубка Испании с каталонской «Барселоной», где его команда была разгромлена со счетом 0:5. Слова специалиста приводит Football Espana.
"Барселона" выглядела очень грозно, когда они играют так, очень сложно с ними бороться.
Мы не в лучшей форме. «Барселона» была лучше, и мы должны это принять. Между двумя командами есть большая разница, но они также сыграли с большим преимуществом. Теперь мы должны хорошо закончить сезон и попасть в Лигу Европы", — отметил Монтелла.
"Барселона" разнесла «Севилью» в финале со счетом 5:0 и выиграла 30-й Кубок Испании.
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