С горы в бассейн: южноуральские горнолыжники закрыли сезон, искупавшись в ледяной воде

В Челябинской области на горнолыжном курорте «Райдер» прошли необычные соревнования среди лыжников и сноубордистов. Экстремалы закрыли горнолыжный сезон, окунувшись в ледяную воду.

Судьи оценивали красоту и сложность трюков

Сноубордисты в восторге и попросили на следующий год сделать бассейн шире и глубже

Участники состязаний показали лучшие трюки, преодолевая трамплин и проезжая по большому бассейну с водой.

Сезон закрыли на горнолыжном курорте «Райдер»

Судьи оценивали стиль, артистизм, сложность и красоту манёвров при преодолении бассейна. Лучшие райдеры получили призы.