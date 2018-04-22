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С горы в бассейн: южноуральские горнолыжники закрыли сезон, искупавшись в ледяной воде
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С горы в бассейн: южноуральские горнолыжники закрыли сезон, искупавшись в ледяной воде 

74.ru 10 минут назад
Фото: 74.ru
В Челябинской области на горнолыжном курорте «Райдер» прошли необычные соревнования среди лыжников и сноубордистов. Экстремалы закрыли горнолыжный сезон, окунувшись в ледяную воду.
Судьи оценивали красоту и сложность трюков
Сноубордисты в восторге и попросили на следующий год сделать бассейн шире и глубже
Участники состязаний показали лучшие трюки, преодолевая трамплин и проезжая по большому бассейну с водой.
Сезон закрыли на горнолыжном курорте «Райдер»
Судьи оценивали стиль, артистизм, сложность и красоту манёвров при преодолении бассейна. Лучшие райдеры получили призы.
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