В перерыве матча «Балтика» — «Химки» подрались болельщик и стюард

«Балтика» и «Химки» разошлись миром

Как сообщает «Клопс.ру», конфликт произошел на стадионе «Калининград», когда один из болельщиков уронил на стюарда флаг. Работник стадиона предположил, что фанат сделал это специально, и ударил его в лицо, разбив губу. Между мужчинами возникла перепалка. В ситуацию вмешались иные стюарды и болельщики, к счастью, развитие инцидента удалось избежать. Позже этого разгоряченного охранника правопорядка вывели со стадиона, а старший стюард извинился перед болельщиками. В полицию никто не обращался.