Самый большой стримфест в СНГ прошел в технополисе «Москва»

Самый большой стримфест в СНГ собрал в технополисе «Москва» пять тысяч участников и 50 топовых геймеров.

Стримфест — это возможность увидеть своих любимчиков. Фестиваль зародился не так давно, и проходит в третий раз, но по массовости уже не уступает другим крупным форумам.

Стриминг — неотъемлемая часть киберспорта. Интерес к нему растет параллельно с развитием

онлайн-игр. Талантливые геймеры умудряются на этом неплохо зарабатывать. Взамен они делятся своими навыками с новичками, помогают прокачивать рейтинг.

Есть понятие сходки. Каждый стример говорит: «Ребят, но что мы с вами только в чатике, давайте встретимся в живую». Кстати, чаще наоборот, аудитория говорит: «А давай встретимся?» И стример интроверт идет, встречается со своей аудиторией. Стримфест — это попытка сходки сходок. Мы пытаемся проводить активности

— Михаил Лисецкий, директор фестиваля «Стримфест».

Стримфест помогает участникам развивать свои каналы, здесь можно завести интересные знакомства. Еще один новичок в этом — канал «Го». Его сейчас готовят к запуску. Весь контент будут формировать блогеры — как топовые, так и доморощенные. Обещают в эфире и ночные стримы.

Не буду на заводе работать, сяду просто и буду стримить. Сейчас очень большая конкуренция, и нужно отличаться

чем-то. Просто надо хайпить. Нужно косплеи делать, либо коллаборировать с другими. Ты сам себе и монтажер, и режиссер, и все в одном

— Михаил Зорин, стример.

Продюсеры канала «Го» уже ищут в интернете интересный контент. Блогеров и стримеров сейчас много, но найти уникальных не так-то просто. Некоторые из них даже сами об этом не догадываются. А есть и те, у кого уже своя армия поклонников.

Завоевать поклонников в стриме — одно дело, совсем другое — удержать. Все больше и больше людей интересуются этой культурой. Здесь уже есть свои звезды, миллионеры, хейтеры. И сегодня фестиваль это доказал. Его посетили пять тысяч человек, а в интернете трансляцию посмотрели сотни тысяч.