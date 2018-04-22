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Самый большой стримфест в СНГ прошел в технополисе «Москва»
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Самый большой стримфест в СНГ прошел в технополисе «Москва» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Самый большой стримфест в СНГ собрал в технополисе «Москва» пять тысяч участников и 50 топовых геймеров.
Стримфест — это возможность увидеть своих любимчиков. Фестиваль зародился не так давно, и проходит в третий раз, но по массовости уже не уступает другим крупным форумам.
Стриминг — неотъемлемая часть киберспорта. Интерес к нему растет параллельно с развитием
онлайн-игр. Талантливые геймеры умудряются на этом неплохо зарабатывать. Взамен они делятся своими навыками с новичками, помогают прокачивать рейтинг.
Есть понятие сходки. Каждый стример говорит: «Ребят, но что мы с вами только в чатике, давайте встретимся в живую». Кстати, чаще наоборот, аудитория говорит: «А давай встретимся?» И стример интроверт идет, встречается со своей аудиторией. Стримфест — это попытка сходки сходок. Мы пытаемся проводить активности
— Михаил Лисецкий, директор фестиваля «Стримфест».
Стримфест помогает участникам развивать свои каналы, здесь можно завести интересные знакомства. Еще один новичок в этом — канал «Го». Его сейчас готовят к запуску. Весь контент будут формировать блогеры — как топовые, так и доморощенные. Обещают в эфире и ночные стримы.
Не буду на заводе работать, сяду просто и буду стримить. Сейчас очень большая конкуренция, и нужно отличаться
чем-то. Просто надо хайпить. Нужно косплеи делать, либо коллаборировать с другими. Ты сам себе и монтажер, и режиссер, и все в одном
— Михаил Зорин, стример.
Продюсеры канала «Го» уже ищут в интернете интересный контент. Блогеров и стримеров сейчас много, но найти уникальных не  так-то  просто. Некоторые из них даже сами об этом не догадываются. А есть и те, у кого уже своя армия поклонников.
Завоевать поклонников в стриме — одно дело, совсем другое — удержать. Все больше и больше людей интересуются этой культурой. Здесь уже есть свои звезды, миллионеры, хейтеры. И сегодня фестиваль это доказал. Его посетили пять тысяч человек, а в интернете трансляцию посмотрели сотни тысяч.
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