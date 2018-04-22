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Бартомеу: «Иньеста может играть в „Барселоне“ столько, сколько хочет»
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Бартомеу: «Иньеста может играть в „Барселоне“ столько, сколько хочет» 

Евро-футбол.Ру 35 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о победе в финале Кубка Испании над «Севильей» (5:0).
"Лучшая команда мира одержала уверенную победу. «Севилья» — достойный соперник, но «Барселона» действовала превосходно. Мы должны отпраздновать победу, которая была очень важна с учётом неудачного выступления в Риме. Надеюсь, что на следующей неделе команда сможет оформить «золотой дубль».
Иньеста? Ему всегда аплодирует весь стадион. «Барселона» — команда его жизни. У Андреса есть предложения, но эти вопросы лучше адресовать ему самому. Он может играть в «Барселоне» столько, сколько хочет", — цитирует Бартомеу Football Espana.
Ранее Иньеста сообщил о том, что примет решение о продолжении карьеры на следующей неделе.
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