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Красота дня, жена и две дочки Карреры
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Красота дня, жена и две дочки Карреры 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Рассказываем о двух дочерях и жене главного тренера московского «Спартака». Массимо Карерре сегодня исполняется 54 года.
22 апреля Массимо Каррере исполняется 54 года. И хотя команда в последнее время его не радовала, но в этот день итальянца поддержат и поздравят его главные люди в жизни: жена Пинни и две дочери — Мартина и Франческа.
В свободное время счастливая семья старается выбираться в различные красивые места. На фотографии — Пинни Каррера, дочь Мартина и соответственно сам Каррера.
Знакомьтесь, старшая дочь Пинни и Массимо — Франческа. Как видим, футбол её тоже не обходит стороной.
В тот день, когда «Спартак» выиграл заветный титул чемпиона страны, семья Карреры была рядом.
Пинни и Мартина гуляют по Москве. Будьте уверены, им нравится в нашей столице.
Прогуливается по Москве и Каррера со своей женой. В те редкие моменты, когда у него выдаётся свободная минутка.
Франческа тоже искренне и всем сердцем болеет за папу. Ведь он для неё номер один.
Пинни и Массимо в браке с 1986 года. Солидный срок. Но их отношения всё так же крепки.
Франческа и Пинни на матче красно-белых. Хотя семья Карреры не живёт в Москве на постоянной основе, часто приезжает на матчи.
Старшая дочь главного тренера «Спартака» даром времени не теряет и старается охватить весь мир в путешествиях. Но при во всех подписях к фотографиям встречает московский клуб своего отца.
Все три главные женщины итальянского наставника в сборе.
Пожелаем же главному тренеру «Спартака» крепкого здоровья, железных нервов и успехов на тренерском поприще. А также счастья рядом со своими прекрасными женщинами.
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