Сергей Прядкин: Cледующий сезон станет для РФПЛ годом переоценки своих возможностей

Об этом сообщил глава РФПЛ Сергей Прядкин.

"Мы сейчас будем играть активную роль в лицензировании клубов, будет три-пять критериев, которые будут находиться в компетенции лиги. Если они не будут выполнены и общее собрание или правление их не поддержит, то клуб не будет допущен.

Безусловно, эти критерии будут действовать с сезона-2019/20, мы обозначим переходный период, чтобы команды были готовы ставить перед собой задачи выхода в РФПЛ. Сезон-2018/19 мы обозначим годом переоценки всех своих возможностей. Задача по выходу в РФПЛ должна быть не сиюминутной, вот мы даем вам сезон-2018/19, чтобы доработать финансовые, кадровые, инфраструктурные, юридические аспекты. Если вы соответствуете и выходите по спортивному признаку, то вы будете в лиге.