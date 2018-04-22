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Сергей Прядкин: Cледующий сезон станет для РФПЛ годом переоценки своих возможностей
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Сергей Прядкин: Cледующий сезон станет для РФПЛ годом переоценки своих возможностей 

Советский спорт 1 час назад
Об этом сообщил глава РФПЛ Сергей Прядкин.
"Мы сейчас будем играть активную роль в лицензировании клубов, будет три-пять критериев, которые будут находиться в компетенции лиги. Если они не будут выполнены и общее собрание или правление их не поддержит, то клуб не будет допущен.
Безусловно, эти критерии будут действовать с сезона-2019/20, мы обозначим переходный период, чтобы команды были готовы ставить перед собой задачи выхода в РФПЛ. Сезон-2018/19 мы обозначим годом переоценки всех своих возможностей. Задача по выходу в РФПЛ должна быть не сиюминутной, вот мы даем вам сезон-2018/19, чтобы доработать финансовые, кадровые, инфраструктурные, юридические аспекты. Если вы соответствуете и выходите по спортивному признаку, то вы будете в лиге.
Переходный период как раз для этого, — подчеркнул он. — У нас сейчас вырабатывается единая позиция совместно с Футбольной национальной лигой. Мы провели анализ команд, которые претендуют на выход в РФПЛ и выбывающие из нее. Это как раз ответ оппонентам, которые говорят, что в лиге должно быть 18-20 команд: у нас сейчас имеются клубы, у которых сложности с финансированием, поэтому пока говорить о расширении нет смысла", — цитирует Прядкина ТАСС.
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