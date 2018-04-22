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Хосонов хочет играть не хуже ветеранов
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Хосонов хочет играть не хуже ветеранов 

LiveSport.Ru 36 минут назад
Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов поделился мыслями о молодых игроках московской команды.
«Мы очень уважаем наших ветеранов, учимся у них, и если тренеры или болельщики говорят о каком-то прогрессе, то только потому, что мы растем под руководством опытных игроков. «Старики» не будут играть вечно, настанет момент, когда им придется закончить. Так что нам нужно перенимать все самое хорошее и быть готовыми защищать цвета родного клуба. Это право нужно заслужить, доказать, что ты достоин носить футболку ЦСКА.
Конечно, все молодые общаются между собой, мы подбадриваем друг друга, как за себя радуемся, если кто-то выходит в основе или забивает гол. Давай, мол, давай, поувереннее, ты сможешь.
Мы на молодежном уровне играли против «МЮ», «Ман Сити», «Монако». И нас всегда учили, что мы ничем не хуже, что у всех футболистов по две руки и ноги, уже тогда мы были друг за друга горой. И когда один за другим перешли в основу, ничего не изменилось.
Плюс здесь есть конкретные примеры для подражания. Ты выходишь на поле с Вернблумом, Березуцкими, Игнашевичем, Натхо. Смотришь, как играют они, как уверенно действуют в том или ином игровом эпизоде, и стараешься делать все так же. Мы все хотим играть не хуже ветеранов, а это очень высокая планка. Думаю, из нас в будущем может получиться неплохая команда», — приводит слова Хосонова официальный сайт ЦСКА.
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