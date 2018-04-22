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Хосонов об игре на «Олд Траффорд»: «В футболе еще ничего не добился, но будет, что вспомнить»
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Хосонов об игре на «Олд Траффорд»: «В футболе еще ничего не добился, но будет, что вспомнить» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник ПФК ЦСКА Хетаг Хосонов поделился эмоциями от игры на европейских аренах, высказался о прогрессе молодежи
«Друзья, и в первую очередь из моей родной Северной Осетии, после матча с МЮ звонили, недоумевали: как так мол, недавно играл вместе с нами, а сейчас уже на «Олд Траффорд». Я понимаю, что в футболе еще ничего не добился, но на крайний случай будет, что вспомнить.
Мы очень уважаем наших ветеранов, учимся у них, и если тренеры или болельщики говорят о каком-то прогрессе, то только потому, что мы растем под руководством опытных игроков. И — да, конечно, «старики» не будут играть вечно, настанет момент, когда им придется закончить. Так что нам нужно перенимать все самое хорошее и быть готовыми защищать цвета родного клуба. Это право нужно заслужить, доказать, что ты достоин носить футболку ПФК ЦСКА. Конечно, все молодые общаются между собой, мы подбадриваем друг друга, как за себя радуемся, если кто-то выходит в основе или забивает гол. Давай, мол, давай, поувереннее, ты сможешь.
Мы ведь и на молодежном уровне играли против МЮ, «МанСити», «Монако». И нас всегда учили, что мы ничем не хуже, что у всех футболистов по две руки и ноги, уже тогда мы были друг за друга горой. И когда один за другим перешли в основу, ничего не изменилось. Плюс здесь есть конкретные примеры для подражания. Ты выходишь на поле с Вернблумом, Березуцкими, Игнашевичем, Натхо. Смотришь, как играют они, как уверенно действуют в том или ином игровом эпизоде, и стараешься делать все так же. Мы все хотим играть не хуже ветеранов, а это очень высокая планка. Думаю, из нас в будущем может получиться неплохая команда», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
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