Юрий Красножан: На такой арене даже не самая качественная игра смотрится лучше

«Балтика» и «Химки» разошлись миром

"Не скажу ничего нового, но в первую очередь отмечу прекрасный стадион. На такой арене даже, возможно, не самая качественная игра смотрится лучше. И хочу поздравить калининградцев с этим приобретением. Пусть у «Балтики» будет успехи на этом стадионе.