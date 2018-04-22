Юрий Красножан: На такой арене даже не самая качественная игра смотрится лучше 

«Балтика» и «Химки» разошлись миром
"Не скажу ничего нового, но в первую очередь отмечу прекрасный стадион. На такой арене даже, возможно, не самая качественная игра смотрится лучше. И хочу поздравить калининградцев с этим приобретением. Пусть у «Балтики» будет успехи на этом стадионе.
Что касается игры, я поблагодарил свою команду за самоотдачу. Но этой самоотдачи недостаточно. В концовке мы не смогли предъявить контригру, хотя по ходу матча перспективы забить мяч были. Не могу однозначно сказать, справедлив или не справедлив счет. Но в нашей ситуации каждое набранное очко в помощь", — цитирует Красножана официальный сайт ФНЛ.