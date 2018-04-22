Тарханов: «Не всегда судят, как надо. „Урал“ тоже это ощущает, вспомните Питер»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о судействе в гостевом матче 27-го тура РФПЛ с «Анжи», который завершился победой екатеринбургской команды со счетом 1:0. После игры представители «Анжи» раскритиковали судейство бригады арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

"Честно говоря, я судей не оцениваю. Сейчас мне очень сложно сказать. Наверное, судья допускал ошибки, неправильно трактуя. Но грубых ошибок он не допустил, на мой взгляд. Надо посмотреть запись, тогда можно четко сказать, каким было судейство. Даже игру смотришь — одна картина, потом пересматриваешь внимательно по телевизору — совершенно другая.

Говорите, я удивлюсь, посмотрев повтор? Посмотрим. Я могу оценить судейство, когда есть грубые ошибки. Тогда можно оценить. А так сложно оценивать. Комиссия есть, они оценят. Тем более, сейчас там все поменялось, будут более строго относиться к судьям. Это уже не мое дело.

Вспомните, как у нас в Питере было три удаления ни за что. Не всегда судьи судят так, как надо. Мы тоже это ощущаем. Сегодня мы тоже на судью где-то кричали, но это эмоции. Если будут какие-то жалобы, наверное, комиссия будет просматривать. Хотя у нас недавно был эпизод, когда играли с «Тосно». Пенальти вообще не было, а он дал. 2:2 сыграли, мы не стали уже ничего писать, в итоге они этот эпизод так и не разобрали", — сказал Тарханов на пресс-конференции.