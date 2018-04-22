Эксперты отдают сборной России минимальное преимущество в игре Евротура с Чехией

Букмекеры назвали фаворита матча Чешских игр на этапе Еврохоккейтура Чехия — Россия. Начало встречи запланировано на 15:20 по московскому времени.

Букмекеры считают фаворитом Россию и предлагают поставить на команду Ильи Воробьёва за 2.30. Шансы Чехии на победу оценены коэффициентом 2.45. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.60.

По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 5,5 шайбы принимаются за 2.05, а на ТМ 5,5 шайбы — за 1.72.

Коэффициент на итоговую победу России — 1.83, а на победу Чехии — 1.91. Поставить на победу сборной России с форой "-1,5" предлагают за 3.30.

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