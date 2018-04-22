Поисковики со всей России едут в Волгоград на поиски погибших солдат

Больше 100 поисковиков со всей России накануне Дня Победы готовятся к первой экспедиции в поселок Кузьмичи Городищенского района.

— На вахту едут наши коллеги из Саратовской, Ярославской, Амурской, Самарской областей, — рассказывает руководитель поискового отряда «Гвардеец» Денис Соловьев . — Не испугавшись расстояния, на экспедицию соберутся и поисковики из Республики Дагестан и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Вахта в поселке, в котором до сих пор находят останки советских бойцов, завершится 7 мая. В день массированной бомбардировки Сталинграда защитников города захоронят на мемориальном кладбище в Россошках.

— В поселке Кузьмичи проходит уже далеко не первая вахта. И каждый раз мы поднимаем из земли все новых и новых бойцов, — комментирует Денис Соловьев. — После экспедиции начинается кропотливая архивная работа: самая большая радость для каждого поисковика — узнать имя погибшего солдата.

В прошлом году участники поисковых отрядов со всей Волгоградской области похоронили бессмертный батальон на кладбище в Россошках. Попрощаться с защитниками города приехали их родственники, разлетевшиеся по всей стране.