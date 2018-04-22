Прогнозы на матч «Ювентус» — «Наполи»

«Ювентус» на опыте переиграет «Наполи» в «низовом» матче, Буффон не пропустит больше одного гола.

«Ювентус» — «Наполи»

Ставки: победа «Ювентуса» за 2.05, индивидуальный тотал «Наполи» меньше 1 за 1.62, тотал меньше 2,5 за 1.70 в БК «Фонбет» (сделать ставку).

Серия A остаётся последним из ведущих европейских чемпионатов, где ещё не определён обладатель заветного титула. Сегодня в высшем дивизионе Италии наступает кульминационный момент в борьбе за главный трофей. Прервать гегемонию «Ювентуса» в очередной раз попытаются талантливые, но недостаточно стабильные футболисты из Неаполя.

«Ювентус» идёт на первом месте в турнирной таблице, «Наполи» отстаёт от туринцев всего на 4 очка. Небольшая разница между командами намекает на сопоставимый уровень коллективов, но итальянский чемпионат не является оптимальным критерием для понимания состояния клубов. При составе из средних исполнителей здесь можно спокойно финишировать в топ-4. Поэтому рассмотрим Серию А через призму еврокубков.

В этом сезоне Лиги чемпионов «Ювентус» добрался до четвертьфинала, где в драматичном противостоянии уступил мадридскому «Реалу» (0:3; 3:1). «Наполи» же занял 3-е место в группе с «Манчестер Сити», «Шахтёром» и «Фейеноордом», проиграв во всех трёх выездных встречах. В первом раунде плей-офф лиги Европы команда Маурицио Сарри не прошла «Лейпциг»: в домашнем матче «Наполи» проиграл (1:3), а на выезде выиграл (2:0).

За счёт чего «Ювентус» победит

С точки зрения турнирных раскладов «Ювентус» устраивает ничья, поэтому ставка на победу хозяев может выглядеть опасной. Но стоит учитывать то, что Массимилиано Аллегри дал отдохнуть своим ведущим игрокам в последнем туре, поэтому туринцы будут выглядеть свежее.

«Ювентус» играет с лидерами Серии А вторым номером. Туринцы закроются, отдадут мяч и за счёт компактной обороны разберут по деталям атакующую линию «Наполи». Маурицио Сарри наверняка не отойдёт от проверенной расстановки и будет выглядеть для Аллегри словно открытая книга. А вот Массимилиано обладает и необходимым инструментарием для тактических сюрпризов, и успешным опытом игры с клубами топ-уровня как во внутреннем чемпионате, так и в еврокубках. «Ювентус» способен добавить по ходу матча или включиться на несколько минут, сделать результат и откатиться на свою половину.

Букмекерская компания «Фонбет» даёт на победу хозяев привлекательные 2.05 (сделать ставку) — пожалуй, стоит взять.

В чемпионате Италии Буффон и компания неизменно побеждают «Наполи» в родных стенах уже 6 сезонов подряд. За этот период общая разница мячей выглядит впечатляющей: 14-2. В 15-м туре этого сезона Серии А «Ювентус» выиграл у «Наполи» на выезде (1:0). Поэтому логичной смотрится ставка на индивидуальный тотал неаполитанцев меньше 1 за 1.62 (сделать ставку). Если на «Сан-Паоло» хозяева не смогли пробить Джи-Джи, то с чего им сделать это в Турине сразу дважды?

От матча стоит ожидать типичный итальянский футбол с множеством позиционных атак, обилием борьбы в центре поля и продолжительными паузами после каждого судейского решения. Не стоит ожидать большого количества голевых моментов, в связи с чем выбираем тотал меньше 2,5 гола — «Фонбет» предлагает на этот вариант довольно высокий коэффициент 1.70 (сделать ставку).

Колоссальное давление скажется на действиях обеих команд, игра будет тягучей и вязкой. Варианты, при которых суммарно будет забито три мяча, выглядят маловероятными. Предпосылками для результативного исхода матча могут стать только шальной выстрел гостей в первом тайме или развал «Наполи» на последних минутах. В остальных случаях один или два гола кажутся пределом для главной битвы сезона в Серии А.