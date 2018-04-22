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Нападающий молодежной сборной Малави умер из-за малярии
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Нападающий молодежной сборной Малави умер из-за малярии 

SPORT24.ru 26 минут назад
Нападающий молодежной сборной Малави (U-20) Абель Мвакилама умер в Португалии, где он недавно присоединился к команде одной из низших лиг «Эшмориш», сообщает AP.
Причиной смерти 18-летнего футболиста называется церебральная малярия, которой он заразился в Малави примерно три недели назад.
Мвакилама скончался в одной из больниц Порту, куда он был доставлен после жалоб на головную боль.
На родине Мвакилама играл за команду «Читипа Юнайтед», которой он в прошлом году помог выйти в высшую лигу, забив 37 голов. В составе «Эшмориша» Абель забил семь голов в пяти матчах.
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