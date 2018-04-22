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Деле Алли: «"Тоттенхэм" не может продолжать упускать трофеи»
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Деле Алли: «"Тоттенхэм" не может продолжать упускать трофеи» 

SPORT24.ru 55 минут назад
Фото: Sports.ru
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли прокомментировал вылет своей команды из Кубка Англии после поражения от «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 в полуфинале турнира.
«Мы сами подвели себя. Это очень разочаровывает. Сейчас нужно собраться и постараться закончить сезон как можно лучше.
Нельзя вот так вести в счете 1:0 и превращать их в 1:2 против такой команды, как «МЮ». Нам нельзя ставить себя в подобную ситуацию. С первых минут матча мы захватили инициативу и в какой-то момент казалось, что мы сможем добиться положительного результата.
Мы хотим выигрывать трофеи, наш тренерский штаб тоже хочет этого. Мы не можем продолжать упускать их. Нам нужно стать лучше», — приводит слова Алли BBC Sports.
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