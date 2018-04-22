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«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз Майкла Оуэна на лондонское дерби
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«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз Майкла Оуэна на лондонское дерби 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед», который состоится сегодня, 22 апреля. Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Ставки: победа «Арсенала» с форой "-1,5" за 2.25, тотал больше 3,5 мячей за 2.20.
«Сейчас «канониры» в хорошей форме, и я ожидаю, что они отправятся на матч полуфинала Лиги Европы с «Атлетико» с тремя очками в кармане. «Вест Хэм» пошёл на поправку, но это по-прежнему очень заурядная команда. На своём поле «Арсенал» должен уверенно победить, тем более после новости о скором уходе Венгера", — сказал Оуэн.
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