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Масляков пригрозил Светлакову «расправой»
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Масляков пригрозил Светлакову «расправой» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Программа «Сегодня вечером» полностью была посвящена Клубу веселых и находчивых. Героями эфира стали сам Александр Васильевич, а также бывшие и действующие участники КВН. С ведущими программы пообщались: Юлий Гусман, Михаил Галустян, Вадим Галыгин, Сергей Светлаков и другие. Каждый поделился какой-нибудь смешной историей из жизни Клуба.
В какой-то момент в эфире программы прозвучало, что одной из ведущих Детского КВН является внучка Александра Маслякова — 11-летняя Таисия. Услышав это, Сергей Светлаков с абсолютно серьезным лицом назвал Александр Васильевича — Крестным отцом. На что Масляков ответил строго: «Сережа! Ты ответишь за это, но чуть позже!». «Чувствую, меня закопают в бетоне…», — ответил Светлаков.
кадр из программы
Ведущей Юлии Меньшовой пришлось снимать создавшееся в студии напряжение. Она спросила у Светлакова, приходилось ли ему доказывать Александру Васильевичу, что смешного в его шутке, шоумен ответил: «Приходилось объяснять. Но там разговор обычно короткий. Если успел объяснить в двух фразах, то нормально, потому что третья уже от Александра Васильевича и звучит она так: „Давай следующую шутку“. По ходу программы Масляков признался: „Я не сильно люблю шутки в свой адрес, хотя корона с головы не упадет, потому что ее там и нет. Знаете, как в русской пословице — хоть горшком назови только в печь не ставь“, — пишет starhit.ru.
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