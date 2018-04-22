Ещё
Ещенко: «Ситуация для „Спартака“ серьезно осложнилась. Настроение не очень хорошее»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ещенко: «Ситуация для „Спартака“ серьезно осложнилась. Настроение не очень хорошее» 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник ”Спартака” Андрей Ещенко поделился мнением о борьбе за чемпионство в российской Премьер-Лиге. За четыре тура до конца сезона спартаковцы отстают от лидирующего «Локомотива» на шесть очков.
«Конечно, ситуация для нас в борьбе за золото серьезно осложнилась. Настроение не очень хорошее, что тут говорить. Какие у нас теперь шансы? Но пока мы не проиграли, будем бороться до конца.
С «Ахматом» нужно играть в свой футбол и реализовывать моменты, не делать ошибок нелепых. Выдумывать ничего не нужно. И тогда все будет хорошо. Очень ждем, что болельщики в понедельник придут поддержать и будет полный стадион.
Прошлый сезон был выдающимся. Мы много выигрывали — и радовались. Столько событий произошло! Помню и как праздновали чемпионство, и как болельщики нас встречали, кричали нам поздравления во все горло… В том сезоне все совпало, и все было хорошо.
А в этом — сложнее. Мы играли в трех турнирах. К тому же потеряли очки на старте чемпионата. Ненужные промахи были, естественно… Да еще на «Спартак» соперники всегда настраиваются серьезно. А теперь, когда мы приезжаем в ранге чемпионов, — вдвойне. Вдобавок какие-то команды усилились. В общем, здесь совокупность факторов, которая на данный момент ставит нас на второе место в таблице… Понимаете, оставаться на вершине всегда сложнее, чем побеждать», — цитирует Ещенко.
SPORT24.ru: последние новости
Иньеста не сдержал слез после замены под стоячие овации в финале Кубка Испании Хосонов об игре на «Олд Траффорд»: «В футболе еще ничего не добился, но будет, что вспомнить» Черевченко: «Химки» отобрали минут 15 игры, лежа на поле»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кузьмин нокаутировал американца Карпенси5
Шипулин подхватил болезнь поцелуев1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба заплатил за игру с «Зенитом»11
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение100
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение