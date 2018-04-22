Ещенко: «Ситуация для „Спартака“ серьезно осложнилась. Настроение не очень хорошее»

Защитник ”Спартака” Андрей Ещенко поделился мнением о борьбе за чемпионство в российской Премьер-Лиге. За четыре тура до конца сезона спартаковцы отстают от лидирующего «Локомотива» на шесть очков.

«Конечно, ситуация для нас в борьбе за золото серьезно осложнилась. Настроение не очень хорошее, что тут говорить. Какие у нас теперь шансы? Но пока мы не проиграли, будем бороться до конца.

С «Ахматом» нужно играть в свой футбол и реализовывать моменты, не делать ошибок нелепых. Выдумывать ничего не нужно. И тогда все будет хорошо. Очень ждем, что болельщики в понедельник придут поддержать и будет полный стадион.

Прошлый сезон был выдающимся. Мы много выигрывали — и радовались. Столько событий произошло! Помню и как праздновали чемпионство, и как болельщики нас встречали, кричали нам поздравления во все горло… В том сезоне все совпало, и все было хорошо.

А в этом — сложнее. Мы играли в трех турнирах. К тому же потеряли очки на старте чемпионата. Ненужные промахи были, естественно… Да еще на «Спартак» соперники всегда настраиваются серьезно. А теперь, когда мы приезжаем в ранге чемпионов, — вдвойне. Вдобавок какие-то команды усилились. В общем, здесь совокупность факторов, которая на данный момент ставит нас на второе место в таблице… Понимаете, оставаться на вершине всегда сложнее, чем побеждать», — цитирует Ещенко.