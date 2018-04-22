Напал на инвалида, отобрал пенсию и скрылся. Видео ограбления в Ростове попало в сеть

Ограбление пожилого инвалида попало на видео. Инцидент произошел 20 апреля, на улице Чебанова. Налетчик сначала предложил пенсионеру на костылях донести пакет с продуктами. На видео с камер наблюдения отчетливо видно, как он неспешно идет вперед, помогая пенсионеру. У входа во двор пожилой мужчина хочет отблагодарить нежданного помощника и предлагает ему немного денег. Однако налетчик молниеносно выхватывает у мужчины и кармана всю пенсию, бросает пакет и убегает. Растерянный же мужчина остается стоять.

«Дедушка в благодарность дал ему немного денег, но грабителю показалось мало, и он забрал всю пенсию 4000 рублей», — комментирует автор ролика.

Ростовчане в комментариях осуждают беспринципного налетчика. «Сколько раз замечаю, мошенником надо не просто стать, а родиться, у меня ни разу не было момента и возможности кого-то обокрасть, да и мысли не лезли», «Позорище. Я бы вообще деньги не взяла, даже если бы и давали… стыдно было бы взять даже», «Лучше бы этому деду помочь». Многие предлагают скинутся или купить дедушке продукты. «А давайте вместо гневных комментариев поможем дедушке, адрес есть, кто сколько может, даже пачка сахара или масла будет дедушке полезней, чем комментарии в интернете, вдруг это были его последние деньги?». Пенсионер обратился в полицию, сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

https://youtu.be/tIJaLSE4QKA