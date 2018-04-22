Закопавшая багаж в лесу красноярка получила премию «Хайп года»

Красноярка Дарья Мосунова получила награду «Хайп года» в шуточной премии Facebook Trolling Awards.

Женщина прославилась тем, что в начале года из-за новых правил лоукостера «Победа» ей пришлось закопать чемодан в лесу. Известная красноярка, журналист и многодетная мама не смогла сдать в багаж чемодан из-за того, что наличных денег у неё с собой не было, а банковская карточка не сработала. В итоге ей пришлось избавляться от «лишнего» багажа.

«Надеваю все наряды на себя и, как Винни-Пух, бегу в лес. В минус 40 копаю варежками яму и зарываю чемодан. Бегу обратно, прохожу контроль. Женщины недоверчиво смотрят на мою напряженную полноту», — вспоминает красноярка.

Кстати, после случившего авиакомпания подарила ей новый чемодан. Сама Дарья признается, что очень рада тому, что ей удалось повеселить людей.