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Закопавшая багаж в лесу красноярка получила премию «Хайп года»
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Закопавшая багаж в лесу красноярка получила премию «Хайп года» 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярка Дарья Мосунова получила награду «Хайп года» в шуточной премии Facebook Trolling Awards.
Женщина прославилась тем, что в начале года из-за новых правил лоукостера «Победа» ей пришлось закопать чемодан в лесу. Известная красноярка, журналист и многодетная мама не смогла сдать в багаж чемодан из-за того, что наличных денег у неё с собой не было, а банковская карточка не сработала. В итоге ей пришлось избавляться от «лишнего» багажа.
«Надеваю все наряды на себя и, как Винни-Пух, бегу в лес. В минус 40 копаю варежками яму и зарываю чемодан. Бегу обратно, прохожу контроль. Женщины недоверчиво смотрят на мою напряженную полноту», — вспоминает красноярка.
Кстати, после случившего авиакомпания подарила ей новый чемодан. Сама Дарья признается, что очень рада тому, что ей удалось повеселить людей.
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