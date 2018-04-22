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ФК «Авангард» предлагает курянам поехать на финал Кубка России в Волгоград
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ФК «Авангард» предлагает курянам поехать на финал Кубка России в Волгоград 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Проезд на комфортабельном автобусе в обе стороны, билет на игру и матчевый шарф обойдутся болельщикам в 4000 рублей​
По данным пресс-службы клуба, выезд из Курска планируется 8 мая в 22:00, прибытие в Волгорад — в 11:00. Перед игрой у желающих поехать будет свободное время. Выезд обратно планируется сразу после игры.
К слову, матч пройдёт на новом современном стадионе, который будет принимать чемпионат мира.
Забронировать билет на матч «Авангард» — «Тосно» можно по телефону: 8-961-169-09-93. Заявки принимаются до 27 апреля.
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