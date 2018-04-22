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Футболист «Спартака» Ещенко извинился перед болельщиками за поражение в Кубке России
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Футболист «Спартака» Ещенко извинился перед болельщиками за поражение в Кубке России 

RT на русском 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко извинился перед болельщиками за поражение в Кубке России, а также высказался о шансах команды защитить титул чемпиона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
«Хотел бы извиниться перед болельщиками. Мы очень хотели победить. Мечтали выиграть Кубок. Я трижды играл в финале этого турнира и рассчитывал в этот раз не только дойти до него, но и выступить там успешно. Хотел взять трофей. К большому сожалению, не удалось», — приводит слова Ещенко пресс-служба «Спартака».
Он отметил, что ситуация в борьбе за победу в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) серьёзно осложнилась.
«Настроение не очень хорошее, что тут говорить. Какие у нас теперь шансы?.. Но пока мы не проиграли, будем бороться до конца», — добавил защитник.
Ранее сообщалось, что «Спартак» поздравил Массимо Карреру с днём рождения.
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