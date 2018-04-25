Джеймс Хинчклифф справил нужду по ходу гонки Гран-при Алабамы IndyCar

Ну признайтесь: вы тоже задавали себе этот вопрос.

Давайте, пишите: «Чемпионат» скатился на самое дно и пишет про что угодно, кроме собственно спорта. Вот честно: идея этого материала не пришла кому-то в голову на планёрке — просто уж больно яркую историю поведал гонщик IndyCar Джеймс Хинчклифф во время Гран-при Алабамы. Хинч не стал скрывать: по ходу гонки наступил момент, когда его терпение подошло к концу. И да: пилоты — обычные люди, а не киборги.

«Я просто не мог нормально управлять машиной!»

«Всегда предполагал, что однажды по ходу карьеры такое может случиться со мной, — рассказал Хинчклифф. — В Торонто в 2014 году была отличная история: бедный Карлос Муньос сидел в машине и упрашивал, чтобы ему разрешили выйти. Тогда был период красных флагов. Наконец он сказал: «Парни, простите, но я больше не могу терпеть». Ему все равно ответили: «Ты не имеешь права покидать автомобиль». И он написал в гоночное кресло. А буквально через 30 секунд судьи сообщили по радио, что пилоты могут вылезать из машин!

Так вот, я был в машине во время первого периода красных флагов и очень хотел выбраться буквально на три минуты! Гонку возобновили — мои ноги в этот момент уже подрагивали, я просто не мог нормально управлять машиной! В общем, во время периода жёлтых флагов у меня на всё ушёл целый круг… Это был один из наименее комфортных жизненных опытов в моей жизни!»

К слову, Муньос прокомментировал в «Твиттере» рассказ коллеги, дав понять: Хинчклифф по сути заставил его сделать своеобразный «каминг-аут». «Хинч, это ведь должно было остаться секретом, ха-ха!»

«За пределами гонок такие рассказы могут шокировать»

Если чуть погрузиться в историю, то Хинчклифф — не первый, кто честно ответил на любимый вопрос болельщиков. Ранее не скрывал своего попадания в, кхм, непростую жизненную ситуацию ДэйлЭрнхардт-младший.

«Такое происходит редко. Но иногда ты не можешь терпеть — это слишком тебя отвлекает, а когда ты управляешь гоночной машиной, то должен быть максимально сконцентрирован. Значит, нужно избавиться от всего, что тебя отвлекает. На самом деле, ты в любом случае в этот момент сильно потеешь. Думаю, за пределами гонок такие рассказы могут шокировать, но в нашем спорте такое не удивляют — думаю, с каждым такое случалось», — полагает Эрнхардт.

«Я словно верблюд!»

Впрочем, не все готовы признаться в вынужденном походе в туалет прямо на рабочем месте. Например, ещё один гонщик NASCAR Брэд Кезеловски заявил, что иногда может не ходить в туалет целый день. «Но если ты потеряешь адреналин или не потеешь, то могут возникнуть проблемы», — соглашается пилот.

«У меня уже несколько лет не было проблем, — рассказывал ещё один американский гонщик Джоуи Логано. — Я просто сохраняю воду, я словно верблюд! Я ни разу не справлял нужду на ходу. Но, конечно, если у кого-то возникает такая проблема, то, конечно, ему приходится плохо».

А вот признание экс-пилотессы NASCAR Даники Патрик, которая готовится завершить карьеру участием в «Инди-500» 2018 года: «Люди могут справить нужду прямо в комбинезон. Многие регулярно так делают, но я — ни разу. Однажды на „Инди-500“ я попробовала во время периода жёлтых флагов. Я словно говорила себе: „Ну давай, просто сделай это!“ Но я так и не смогла. Ощущения были слишком неестественными».

«Практически всем гонщикам приходится ходить в штаны во время смен по ходу Ле-Мана, — полагает участник гонок на выносливость Даррен Тёрнер . — Это может прозвучать мерзко, но по сути там же только вода, потому что ты так много пьёшь и так сильно потеешь».

«Когда заводят мотор, забываешь о проблеме»

А что же гонщики Формулы-1? Их любимая тактика — говорить, что другие так делают, а вот они — никогда.

Вот, к примеру, Льюис Хэмилтон : «Предполагается, что если припрёт, то гонщик сходит в штаны. Я так никогда не делал. Но есть гонщики, которые так поступали».

Себастьян Феттель высказался менее определённо: «Мы же не можем останавливаться, я тогда всегда буду оказываться последним! Есть пилоты, которые ходят в штаны». Относится ли к ним сам Себ, непонятно.

P. S. Когда мы ещё даже не предполагали, что выпустим такой материал, то запланировали интервью с Сергеем Сироткиным о различных испытаниях, которым подвергается гонщик Формулы-1. Среди вопросов был и тот самый — про туалет. Вот что нам ответил россиянин: «Во время гонки в туалет не хочется. Перед — бывает. На самом деле, в GP2 было сложнее, чем в Формуле-1: ты сходил в туалет в паддоке гонок поддержки, а после этого до старта проходит чуть ли не час! А ведь ты всегда пытаешься много пить, чтобы поддерживать водный баланс в организме. Поэтому иногда, особенно на более прохладных гонках, перед стартом бывает такое — приходится терпеть! Но как только заводят мотор, ты сразу забываешь об этой проблеме».

P. P. S. Напоследок предлагаем посмотреть прекрасное видео, на котором во время паузы в гонке Эрнхардт-младший и Кезеловски устроили забег к близлежащему туалету. Выглядит более захватывающе, чем некоторые гонки Формулы-1.