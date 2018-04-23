Джозеф Ньюгарден выиграл Гран-при Алабамы и вернулся в лидеры серии IndyCar

Джозеф Ньюгарден выиграл перенесённый из-за дождя на понедельник Гран-при Алабамы и вновь вышел в лидеры общего зачёта серии IndyCar. Для Ньюгардена, действующего чемпиона первенства, это вторая победа в сезоне. Гран-при Алабамы должен был состояться в воскресенье, однако после 22 кругов сильные осадки помешали проведению гонки, и судьи перенесли оставшуюся часть дистанции на понедельник. Финиш гонки также прошёл под дождём, добавив борьбе тактического элемента. Отрыв Джозефа Ньюгардена на финише составил почти десять секунд, вторым финишировал Райан Хантер-Рей , третьим стал Джеймс Хинчклифф . Четвёртое место завоевал канадский дебютант Роберт Уикенс , а в борьбе за пятую позицию Себастьен Бурде на последних кругах отбил атаки Скотта Диксона . Прежний лидер чемпионата Александр Росси занял 11-е место — это первая гонка сезона, в которой американский гонщик не поднялся на подиум. Пятый этап сезона — IndyCar Grand Prix — пройдёт 12 мая на дорожной версии трассы в «Индианаполисе». Этот заезд станет последним этапом перед самой престижной гонкой США — «500 миль Индианаполиса». IndyCar, Honda Indy Grand Prix of Alabama, Бирмингем (штат Алабама):

1. Д. Ньюгарден (Team Penske) 2. Р. Хантер-Рей (Andretti Autosport) +9,961 3. Д. Хинчклифф (Schmidt Peterson Motorsports) +15,539 4. Р. Уикенс (Schmidt Peterson Motorsports) +17,679 5. С. Бурде (Dale Coyne Racing) +26,890 6. С. Диксон (Chip Ganassi Racing) +26,977 7. Г. Рэйхол (Rahal Letterman Lanigan Racing) +30,119 8. Т. Сато (Rahal Letterman Lanigan Racing) +30,553 9. С. Пажено (Team Penske) +42,462 10. М. Андретти (Andretti Autosport) +44,689.