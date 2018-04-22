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92-й не вернуть. Житель ростовской области раскрыл махинации с бензином на заправках
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92-й не вернуть. Житель ростовской области раскрыл махинации с бензином на заправках 

Деловое сообщество 58 минут назад
Ростовские СМИ рассказывают о расследовании, которое провел житель Новочеркасска Александр Гришанов. Мужчина обнаружил на 80% окружающих заправок некачественное топливо.
Проблема знакома всем автомобилистам. Вроде бы на пустом месте машина «не тянет», стучит, гремит во время разгона. Но стоит выкатать некачественный бензин как все неполадки исчезают. Причина — неподходящее топливо.
«У моего товарища есть один прибор, — рассказал Александр журналистам. — Он измеряет реальное октановое число* бензина. Я проехался по заправкам области и покупал немного бензина, потом измерял прибором показатели. В 80% случаев у купленного АИ-92 прибор показывал октановое число в 85.»
Комментариев от владельцев АЗС пока не поступало, да и вряд ли мужчина их дождется. Ведь это не официальная проверка, результаты которой можно предъявить в суде.
https://youtu.be/YQr8wnmJzJA
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