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Ароян: «Урал» постарается финишировать шестым, но хотел бы подняться еще выше
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Ароян: «Урал» постарается финишировать шестым, но хотел бы подняться еще выше 

Советский спорт 55 минут назад
«Моя связка с Дингой? У нас в команде все защитники сильные, со всеми мне удобно играть. Со всеми мы играли и выигрывали матчи, так что разницы нету. Мы с Дингой хорошо понимаем друг друга. Он хороший игрок, сильный защитник, молодой, перспективный. Всё у него впереди. Взаимопонимание с ним хорошее, выигрываем — это самое главное.
Сейчас настроение очень хорошее. Игра равная была, просто мы использовали наши моменты. Хорошо, что Эрик Бикфалви забил.
Когда выигрываешь со счётом 1:0 на выезде, и остаётся пять минут, соперники большими силами идут в атаку. Если мы смогли бы за счёт паса выйти из обороны и на контратаке второй мяч забить, было бы проще. Соперники рискнули, пошли в атаку. Хорошо, что сдержали их и выиграли.
Заглядываю в таблицу, но, если честно, не знал, что шестое место могло дать путёвку в еврокубки. Парни говорили, был шанс, что шестая команда попадёт в Лигу Европы, а теперь — нет. Но мы в любом случае постараемся занять это место. Хотели бы подняться еще выше. В этом сезоне уже не получится это сделать. Попробуем в следующем», — цитирует Ароняна клубная пресс-служба.
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